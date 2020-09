Veel plezier op de skeelerbaan

Kudelstaart – Vanaf de meivakantie wordt er volop geskeelerd door ruim 70 jeugdleden van stg VZOD op de skeelerbaan in Kudelstaart. Na een abrupt einde van het schaatsseizoen door het coronavirus was het onduidelijk of er gestart kon worden met het skeelerseizoen.

Zodra VZOD groen licht kreeg van de gemeente is er met alle vrijwilligers hard gewerkt om direct in de meivakantie het skeeleren iedere middag gratis aan te bieden voor alle jongeren in Kudelstaart en omstreken. Zo konden de jongeren het skeeleren ontdekken en de vrijwilligers van VZOD testen of alle coronamaatregelen uitvoerbaar waren.

De ouders mogen niet op de skeelerbaan en dat is natuurlijk wel even vreemd als je zoontje of dochtertje van 6 jaar wil skeeleren. Met behulp van zwembuizen, waardoor er afstand bleef tussen de trainers en de kinderen, konden de jongsten toch vooruit getrokken worden. Voor de trainers werden er met krijt vakken gemaakt op de skeelerbaan, waardoor er tijdens het uitleggen makkelijk afstand gehouden kon worden.

Er kwamen bijna iedere dag 20 jongens en meisjes en wat werd er genoten door alle vrolijke en enthousiaste kinderen. Het skeeleren tijdens coronatijd is een groot succes. Iedere dinsdagavond trainen er inmiddels 70 kinderen tot 12 jaar en het uur daarna trainen er ouders. Daarnaast trainen er op de woensdag de jongeren vanaf 12 jaar. Met ruim 80 skeeleraars en alle trainers is het een succesvol skeelerseizoen voor VZOD.

Op 22 september is helaas alweer de laatste skeelertraining. Vanaf 26 september beginnen de schaatstrainingen in Haarlem. Als je door wilt gaan met schaatsen kun je een abonnement aanvragen op de site www.stgvzod.nl. Je vindt hier ook alle informatie over de trainingsuren en het schaatsen zelf.