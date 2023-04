Veel muziek tijdens aubade bij en in het raadhuis

Aalsmeer – Koningsdag, donderdag 27 april, startte in Aalsmeer officieel met een aubade, georganiseerd door de gemeente bij en in het raadhuis. Ruim 200 inwoners woonden de bijeenkomst bij. Zij kregen een muzikale ontvangst buiten van het Aalsmeers saxofoon kwartet. Na het hijsen van de vlag werd iedereen verzocht het raadhuis in te gaan waar koffie en thee klaar stonden. Welkom werden zij geheten door burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Stan van Kessel.

De ontvangers van een Koninklijke onderscheiding dit jaar met burgemeester Gido Oude Kotte.

Tijdens de bijeenkomst zijn de inwoners, die de dag ervoor een Koninklijke Onderscheiding hadden ontvangen voor hun vele en trouwe vrijwilligerswerk, in het zonnetje gezet. Daarna was er een gezellig samenzijn en werden de aanwezigen, waaronder veel gedecoreerden, getrakteerd op een optreden van plaatsgenoten Katelijne en Bas van Otterloo.

Gezellig druk in het raadhuis.

Het was het tweede jaar dat Koningsdag door de gemeente officieel werd geopend met een aubade en opnieuw mag de bijeenkomst een succes genoemd worden, zeker gezien de goede sfeer en de lovende reacties na afloop.

Zangeres Katelijne van Otterloo.

Foto’s: www.kicksfotos.nl