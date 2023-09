Veel jeugd bij baanloop AV Aalsmeer

Aalsmeer – Op woensdagavond 13 septemberliepen veel jong en oud lekker samen bij de AVA Waterdrinker Baanloop. Na de extreem warme periode eerder deze maand met meerdere dagen boven de 30 graden, kon gelukkig nu onder heerlijke hardloopomstandigheden worden gelopen, 17 graden met een matige wind kracht 2. De winst op de 1 kilometer was voor de oudere jongere Maurits de Ruiter uit Hilversum in 3 minuten en 13 seconden (3:13). De Kudelstaartse atleet Rafal Kielczsynski liep voor het eerst een 1 kilometer wedstrijd en deed dat in een snelle tijd van 3:25. Persoonlijke records waren er voor AVA-jeugdlid Mats van Teylingen met 3:29 en zijn jongere broer Kaj met 3:43. De sinds kort ook AVA-er Julian Euwe (6 jaar) wordt iedere wedstrijd zo’n 10 seconden sneller en finishte dit keer de 1 kilometer in 4:41. Siem Koolen uit Kudelstaart (4:14) en Rainor Boumann uit Aalsmeer (4:34) maakten op deze 1 kilometer op de atletiekbaan aan de Sportlaan een verdienstelijk debuut.

Op de 3 kilometer was Theo Woldberg met 11:10 de snelste, die na een loopcarrière van ruim 50 jaar nog steeds snelle benen heeft. De winst op de 5 kilometer was voor René de Jong, één van de vele AVH-ers uit Hoofddorp die iedere maand gezellig aan de AVA Waterdrinker Baanloop meedoet, en soepel lopend naar 18:45 liep. De vader-zoon strijd tussen de Aalsmeerse triatleten Leon en Benjamin Spooren, werd beslecht in het voordeel van Benjamin (15 jaar) die met 21:55 voor het eerst knap onder de 22 minuten liep. Vader Leon liep met 22:25 ook een ruim persoonlijk record. Dorpsgenoot Brendan McDade debuteerde in een prima 24:37.

Zondag clubmiddag

Op zondag 24 september wordt bij AVA een gezellige clubmiddag gehouden met balwerpen, hoog- en verspringen, kogelstoten en diverse hardloopnummers. AVA-leden maar ook niet-leden zijn welkom om aan één of meer onderdelen mee te doen. Kijk voor het programma en aanmelding op: www.info@avaalsmeer.nl.