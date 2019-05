Veel gereedschap weg na inbraak Uithoorn

Uithoorn – Op donderdag 16 mei om zeven uur in de ochtend kreeg de politie een melding dat in de bosjes van de Faunalaan een kruiwagen lag. De kruiwagen bleek eigendom te zijn van een bouwbedrijf. De eigenaar is op de hoogte gesteld en deze vertelde ook nog een fiets te missen. De fiets is even later eveneens teruggevonden in de bosjes. De kruiwagen is mogelijk gebruik om spullen mee te vervoeren na een inbraak. In de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 mei zijn namelijk twee containers van het bouwbedrijf open gebroken. Ontvreemd zijn voor duizenden euro’s gereedschappen, waaronder boor-, zaag-, slijp- en schroefmachines. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.