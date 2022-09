Veel belangstelling bij opening bibliotheek

Uithoorn – Afgelopen weekend werd de bibliotheek aan het Marktplein feestelijk in gebruik genomen en daar waren veel belangstellenden op af gekomen.

In haar speech op zaterdagochtend bedankte directeur Daphne Janson diverse mensen die van belang waren tijdens de verbouwing en inrichting van de nieuwe locatie. Ze blikte terug op de geschiedenis en hoopte met dit nieuwe gebouw de stap naar de toekomst te maken en er een levendige plek van te maken. Wethouders Jan Hazen en José de Robles lazen om de beurt passende citaten voor uit liedjes zoals Een eigen huis van René Froger, uit boeken zoals De avonden van Gerard Reve of een gedicht als De ontdekking van K. Schippers: ‘Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is’.

Alyshia

Daarna was er aandacht voor Alyshia. Zij mocht een foto onthullen waarop zij met haar zussen Kayleigh en Zoë stond. Ze had een wens ingestuurd dat zij samen op de foto mochten voor de website van de bibliotheek en die wens was ingewilligd. “De fotoshoot was superleuk om te doen”, vertelt grote zus Zoë. Eerst gingen ze op de foto met een boek, maar toen de meiden hun turnkwaliteiten lieten zien, werd daar ook een foto van gemaakt. Omdat Alyshia de volgende dag negen jaar zou worden, zetten de zaal een lang-zal-ze-leven in. De vervulling van haar wens was alvast een mooi verjaardagscadeau.

Onthulling

De officiële openingshandeling werd daarna buiten verricht. De herauten bliezen op hun trompetten en iedereen verzamelden bij de ingang. Op het raam werd een prachtig gedicht van dorpsdichter Peter Borghaerts onthuld door de wethouders.

Zowel zaterdag als zondag konden belangstellenden meevaren met de dorpsdichter over de Amstel. De boot was telkens goed gevuld en Peter legde uit hoe hij te werk ging bij het maken van een gedicht.

Binnen zaten veel kinderen rond de grote tafel in de Maakplaats. Ze mochten een digitaal verhaal maken of een robot programmeren. Door goed samen te werken knutselden twee klasgenootjes van lego een ventilator die via een tablet werd aangestuurd. De kleinere kinderen lieten zich liever voorlezen achterin tussen de kinderboeken. Er waren lokale schrijvers aanwezig die met veel passie vertelden over hun boeken. Ook de Amsteland Senioren ComputerClub en het Taalhuis hadden over belangstelling niet te klagen.

Zaterdag aan het eind van de middag trad kinderboekenschrijfster Tosca Menten op voor zo’n vijftig kinderen met haar grappige show. Zondagmiddag kwam auteur Rosita Steenbeek langs om vanaf het nieuwe podium aan het aanwezige publiek te vertellen over haar roman Julia.

Al met al was het een geslaagde kennismaking met de nieuwe bibliotheek. (foto Conny Vos)