Veel animo voor SPIE’s Nieuwjaar Drive-thru

Aalsmeer – Een opmerkelijke file afgelopen zaterdagmiddag 8 januari in de Hornmeer. Het parkeerterrein aan de Dreef stroomde vol met Pramenrace-deelnemers die afkwamen op de Nieuwjaar Drive-thru van SPIE. Vanwege corona kon de altijd gezellige nieuwjaarsreceptie opnieuw niet gehouden worden. Het SPIE-bestuur bedacht een alternatief: een rijdende receptie.

De animo voor dit Pramenrace-uitje was groot, blije gezichten bij het bestuur en de deelnemers. Goed om elkaar weer te zien. De deelnemers werden getrakteerd op een big shopper met het nieuwe logo van de Aalsmeerse Pramenrace en geproost is er met (alcoholvrije) champagne.

Ook zijn tijdens de Drive-thru de laatste prijzen van de Pramenrace uitgedeeld. De Rode Lantaarn is uitgereikt aan team Achterste Zaal en team Boktails gaat getrakteerd worden op een etentje met het SPIE-bestuur. De winnaars van de omkoopprijs kwamen ook op de rijdende receptie af. Team De Doordrinkers had zelfs de prijs meegenomen om nog even te showen.

De Rode Lantaarn voor team Achterste Zaal.

Het SPIE-bestuur (en waarschijnlijk ook de aanwezige teams) kijkt terug op een gezellige middag. “De opkomst was echt super ondanks het koude natte weer”, vertelt voorzitter Arnaud Brouwer. “Ook leuk dat een team hun praam had meegenomen naar de Drive-thru. Hopelijk gaat het in september weer een geweldige race worden. Wij gaan aan de slag en hebben er zin in.”

Praam mee tijdens de Nieuwjaar Drive-thru.

Foto’s: www.kicksfotos.nl