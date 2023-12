Veel animo voor banenmarkt in raadhuis

Aalsmeer – Donderdagmiddag 28 november vond in het raadhuis van Aalsmeer de banenmarkt plaats. Potentiële werkgevers en werkzoekenden kregen de kans het gesprek met elkaar aan te gaan.

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is groot. In diverse sectoren kampen bedrijven met een tekort aan personeel, terwijl er toch veel mensen op zoek zijn naar een baan, en veel werkgevers op zoek naar talent. Daarom organiseerde het Werkplein van Aalsmeer en Amstelveen een banenmarkt in het raadhuis van Aalsmeer. Deze banenmarkt was een uitvoering van het landelijke actieplan ‘Baan. Talent, Dichterbij dan je denkt’, opgezet door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat dit een groot succes was hoeft niet onder stoelen en banken te worden gestoken.

Grote opkomst

De opkomst van de banenmarkt was goed. Er zijn ongeveer 150 bezoekers geregistreerd. Hiervan kwam het grootste deel van de bezoekers uit de gemeente Aalsmeer, gevolg door bezoekers uit de gemeente Amstelveen. Ook zijn er bezoekers uit andere gebieden geregistreerd. Wethouder Sven Spaargaren: “Er zijn veel gesprekken gevoerd en telefoonnummers uitgewisseld. Ook heeft een aantal bezoekers de banenmarkt verlaten mét een nieuwe baan. Mooi om te zien dat er zoveel animo voor was.”

Bezoekers enthousiast

Op de banenmarkt waren een breed scala aan werkgevers aanwezig. Van de Pindakaaswinkel tot Amstelring en van de bibliotheek tot supermarkt Lidl. De keuze was enorm en daarmee zat er voor bijna iedere bezoeker wel een baan tussen die interesse opwekte. Het enthousiasme was merkbaar onder de bezoekers.