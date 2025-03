De Hoef – Twee ondernemende leerlingen uit groep 6 van de Antoniusschool in De Hoef, Vayen en Sibel, hebben een project uitgevoerd in het kader van de Pittige Plustorens. Met een combinatie van creativiteit en doorzettingsvermogen hebben zij een bedrag ingezameld voor Stichting Eerlijke Start, een organisatie die kinderen in Nederland een gezonde en eerlijke start in het leven wil bieden.

Het project begon met een zelfgeschreven projectplan, waarin Vayen en Sibel manieren bedachten om geld in te zamelen. Aan de hand hiervan ontwikkelden ze onder meer flyers en informatieve materialen waarmee ze langs de deuren gingen in hun buurt. Hun initiatief werd enthousiast ontvangen, met een prachtig bedrag als resultaat.

Levensomstandigheden

Stichting Eerlijke Start richt zich op het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen in Nederland die in armoede opgroeien. Een gezond ontbijt is essentieel voor een goede start van de dag, en de stichting zorgt ervoor dat deze kinderen niet zonder hoeven te beginnen. Daarnaast biedt de stichting voorlichtingsprogramma’s aan over gezonde voeding, in samenwerking met scholen en bedrijven.

Vrijdag 7 maart presenteerden de meiden hun project aan alle leerlingen van de Antoniusschool. Tijdens deze presentatie vertelden ze vol enthousiasme over de doelen van Stichting Eerlijke Start en hun eigen ervaringen met het inzamelproject. De kinderen en docenten luisterden aandachtig en reageerden met groot enthousiasme.

Trots

De begeleiders spraken hun trots uit over het initiatief van de meiden: “Dit project laat zien dat onze leerlingen niet alleen leren over maatschappelijke betrokkenheid, maar ook daadwerkelijk een verschil maken. Vayen en Sibel zijn een inspiratie voor ons allemaal.” De ingezamelde 152,78 euro wordt binnenkort overhandigd aan Stichting Eerlijke Start, die ontzettend blij is met de inzet en toewijding van de jonge initiatiefnemers uit groep 6.

Vayen en Sibel scoorden voor Stichting Eerlijke Start. Foto: aangeleverd.