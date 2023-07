Varen op de Vinkeveense plassen met St. Tjitze Hesselius￼

De Ronde Venen – Op donderdag 3 augustus gaan we nog een keer varen op de Vinkeveense Plassen. Kapitein Klinkhamer en zijn crew gaan er weer een gezellige middag van maken met uiteraard een lekker hapje en drankje. De boot vertrekt om 14.00 uur vanaf de Baambrugge Zuwe 204 in Vinkeveen. Ook deze keer is er weer een muzikale verrassing die zeker in de smaak zal vallen. Vorige week was de eerste vaartocht en het was heerlijk op het water. Iedereen heeft genoten.

Wil je ook een keer meedoen aan een van de activiteiten van de St. Tjitze Hesselius dan is dit je kans. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. De activiteiten van de Stichting Tjitze Hesselius zijn gratis toegankelijk voor alleenstaande ouderen uit De Ronde Venen, aanmelden is wel verplicht. Dat kan via info@tjitzehesselius.nl of via de Servicepunten. Het is mogelijk om vervoer te regelen naar de activiteiten, indien je daarvan gebruik wilt maken, geef dan je adres en telefoonnummer door. We bellen een dag van tevoren hoe laat je wordt opgehaald.