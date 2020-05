Van Vliet Containers doneert aan Voedselbank

Bij het nadenken over logistieke faciliteiten in deze Corona-tijd, maar vooral ook straks in het nieuwe gebouw Thamerdal, kwam de Voedselbank op het idee van het nut van het gebruik van veilingkarren, ook wel Deense karren genaamd. Van Vliet Containers levert aan de tuinbouw dit soort karren, vaak in grote oplagen. De Voedselbank benaderde Van Vliet Containers en zij waren direct bereid tot een donatie van vier karren. Het was direct duidelijk dat de karren heel bruikbaar zijn voor de Voedselbank, zodat een vervolgvraag is uitgezet bij van Vliet. Het bedrijf was zo ruimhartig om de Voedselbank nog vijf karren te schenken. Uiteraard is de Voedselbank Van Vliet Containers enorm dankbaar.