Van tophandbalster naar bevlogen verloskundige

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Het komt vaker voor dat je al jong denkt te weten wat je later wilt worden en het toch totaal anders uitpakt. Zo ging het ook voor Riejanne Blaauw, zij werd geen dierenarts maar koos voor een interessante en leerzame omweg die uiteindelijk recent leidde tot een beëdiging als verloskundige. Nu werkt zij als waarneemster bij de Verloskundige Praktijk Aalsmeer e.o. Zij ziet het als een voorrecht om vrouwen tijdens de zwangerschap te begeleiden. “Ik wil hen het vertrouwen geven dat hun lichaam dat aan kan.”

Drie mooie jaren Papendal

Riejanne is naast een serieuze, vrolijke, pittige, leergierige en sociaal bewogen jonge vrouw ook heel sportief. Zat in het handbalteam van Jong Oranje en speelde daarna in de eredivisie. Na haar middelbare school bleek een studie Diergeneeskunde toch niet wat er van werd verwacht en was het haar moeder die haar wees op verloskunde. “De open dag sprak mij zo aan, was zo interessant dat ik snel om was. Het proces van cel tot mens, dat het vrouwenlichaam een kind kan dragen, die fysiologie is zo bijzonder.”

Om toegelaten te worden moest Riejanne meedoen aan een centrale selectie met vierhonderd andere kandidaten. Dat lukte, vervolgens was er een tweede intervisie ronde waar de nadruk lag op communicatief vermogen en goed kunnen samenwerken. Zestig toekomstige studenten bleven er over waaronder ook Riejanne. En toch koos zij voor het handballen, woonde drie jaar op Papendal en beleefde een fantastische tijd. “Ik heb er alles voor gelaten, maar realiseerde mij dat ik niet internationaal kon doorbreken en ik meer plezier aan het studeren zou gaan beleven.” Vanwege haar topsport status kon Riejanne alsnog aan haar vier jarige opleiding Verloskunde beginnen.

Blij met de keuze

Er volgde twee pittige jaren, het was studeren wat de klok sloeg en daarnaast was er het handbal op topniveau en op eigen benen staan. “Op Papendal werd alles gefaciliteerd om alleen met sport bezig te zijn, je hoefde hier niet te denken aan koken en andere randzaken.” In de studio in Amsterdam waar zij ging wonen was dat anders. In de laatste twee jaren stond praktijkervaring centraal, het schrijven van de scriptie en de minor (bijvak). Als onderwerp koos zij voor communicatie binnen de gezondheidszorg. Zij liep stage in het OLVG en bij andere Eerstelijns verloskundige praktijken. Als assistent hielp zij bij bevallingen.

“Het bijbaantje kraamzorg was een onderdeel van de ontwikkeling tot verloskundige die ik nu ben geworden. Met name de fysiologie en pathologie vond en vind ik boeiend. De juiste ondersteuning geven, maar ook weten wanneer er extra hulp nodig is.” Riejanne is blij met de keuze. De medische zorg ligt haar goed. “Vrouwen zijn in staat om een kind te dragen en te baren. Het is zo mooi dichtbij de natuur. De zorg die ik lever is individueel. Ik geef wat iemand nodig heeft.”