Valpreventie-test voor senioren in De Bloemhof

Aalsmeer – Hoe sterk staat u? Iedereen wil zo lang mogelijk gezond en zelfstandig blijven. Zo kunt u blijven genieten van de dingen die voor u belangrijk zijn. Een val kan dit helaas in één klap veranderen, zelfs als u nog sterk en gezond bent. Wist u dat er jaarlijks zo’n één miljoen 65-plussers vallen? Gelukkig kunt u zelf veel doen om een val te voorkomen. Zo is het belangrijk te weten wat uw risico op vallen is – het liefst natuurlijk voordat er iets gebeurt.

Daarom nodigt Participe Amstelland senioren van harte uit om op donderdag 19 december langs te komen voor een gratis test. U hoeft alleen een stukje te lopen op een speciale mat (een Smartfloor) die veel informatie geeft over uw kracht en balans. Afhankelijk van het resultaat kunt u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken die het risico op een val zo klein mogelijk maken. Zo kan de gratis cursus ‘In Balans’ in Aalsmeer een oplossing zijn. De test wordt afgenomen op donderdag 19 december van 12.30 tot 13.30 uur in Sporthal De Bloemhof aan de Braziliëlaan 6a. U hoeft zich niet aan te melden, kom gewoon langs! Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 06-14870306 of kijk op www.participe-amstelland.nu/valpreventie.

Lichtjes Fietsparcours

Voorafgaand aan de test is er van 9.30 tot 12.30 uur een fietsspektakel van Team Sportservice in De Bloemhof. Een ochtend vol fietsplezier, met onder andere fiets-speeddaten, fietsgym, fietsquiz, een fietsparcours en uiteindelijk fietsen in het donker in een gezellige lichtsfeer. Mis het niet en bezoek beide! Aanmelden voor het fietsfestijn kan via 088-2037343.