Valentijnsdag: Rozen in trek bij Royal FloraHolland

Aalsmeer – In de twee weken voor Valentijn zijn op de marktplaats van Royal FloraHolland 166 miljoen rozen verkocht, 15 miljoen meer dan vorig jaar. De roos was daarmee de best verkochte bloem. Met name rode rozen uit Nederland waren zeer in trek. Het aantal uit Nederland afkomstige premium rozen lag 2,8 miljoen hoger dan vorig jaar. Toen waren sommige kwekers genoodzaakt om hun kassen ‘koud’ te zetten.

Het totaal aantal verkochte bloemen bedroeg 519 miljoen, waarvan 304 miljoen in Nederland geteeld. Zowel in totaal als in Nederland geproduceerd, lag het aantal hoger dan vorig jaar. Minder kwekers produceren met elkaar meer. De gemiddelde prijs van snijbloemen lag in de afgelopen twee weken opnieuw iets lager dan het jaar ervoor. De populairste kamerplant blijft Phalaenopsis. De productie, is door wegvallen van productie, een stuk lager dan vorig jaar, hetgeen echter vrijwel geheel gecompenseerd is door betere prijsvorming.

Foto: Royal FloraHolland