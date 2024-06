Vakantieopvang konijnen en cavia’s bij Boerenvreugd

Aalsmeer – De zomervakantie staat weer voor de deur. Op kinderboerderij Boerenvreugd wordt het gehele jaar vakantieopvang voor konijnen en cavia’s aangeboden. In de zomer als er meer vraag is naar opvang wordt de hooiberg omgebouwd tot vakantieopvang. De hooiberg is dan het domein van de vakantiedieren en niet toegankelijk voor publiek.

Zoekt u een logeeradres voor uw konijn of cavia dan bent u bij Boerenvreugd aan het goede adres. Voor komende zomer zijn er nog opvangplekken beschikbaar. Vanaf 4 euro per dag kunnen de dieren terecht bij Boerenvreugd. Vakantiegangers kunnen hun huisdier brengen in het eigen hok maar er is ook de mogelijkheid om een hok van de boerderij te huren. De dieren worden goed verzorgd en krijgen minimaal een keer per week een schoon verblijf. Meer informatie is te vinden op de website van de kinderboerderij www.Boerenvreugd.nl Op de website staan ook de voorwaarden en prijzen voor vakantieopvang. Cavia’s of konijnen aanmelden voor vakantieopvang kan dat door een mail te sturen naar Boerenvreugd@onstweedethuis.nl