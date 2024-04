Vader en zoon klimmen tegen MS voor oma

Kudelstaart – Leonard van Rijn (52 jaar) is gek op de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk. De fietsenmaker uit Kudelstaart heeft de kale berg sinds 2013 al 43 keer beklommen met de fiets. Inmiddels heeft hij zijn 17-jarige zoon Chris ook besmet met het fietsvirus. Samen zijn zij regelmatig op de mountainbike, strandfiets, gravelbike of racefiets te vinden. Leonard heeft al 5 keer meegedaan aan Klimmen tegen MS, het goede doel evenement op de Mont Ventoux. Zijn moeder, Tineke van Rijn (83 jaar) heeft al zolang Leonard zich kan herinneren de ziekte MS. Samen gaan vader en zoon fietsen voor het goede doel, onder de naam Team Van Rijn, op 20 mei dit jaar.

Over MS

MS (multiple sclerose) is een aandoening in de hersenen en het ruggenmerg, waarbij er op verschillende plekken ontstekingen ontstaan. Deze ontstekingen zorgen ervoor dat hersengebieden minder goed met elkaar kunnen communiceren. Hierdoor kunnen de hersenen sommige functies niet goed meer uitvoeren. Je kunt daardoor allerlei klachten krijgen, zoals problemen met zien, bewegen, praten, concentratie en/of geheugen. De klachten verschillen per persoon, maar bijna alle mensen met MS zijn vaak erg moe.

‘Malloot van de Mont Ventoux’

Dit jaar heeft de leerling elektroloog, Chris, zijn vader overgehaald om weer mee te doen aan Klimmen Tegen MS, maar dan wel samen als Team van Rijn. Ook Chris wil zijn steentje bijdrage aan een wereld die vrij is van de ziekte die zijn oma al zolang teistert, MS. Op 20 mei gaan vader en zoon samen de Mont Ventoux beklimmen van de 3 verschillende kanten (4400 hoogtemeters). Als dit lukt mag ook Chris zichzelf een ‘Malloot van de Mont Ventoux’ noemen, Cinglé du Mont Ventoux. Leonard is al 2 x Cinglé (3 beklimmingen racefiets 4400hm), Bicinglé (6 beklimmingen racefiets 8800hm) en Galerien (3 beklimmingen racefiets + 1 beklimming mountainbike 6020hm). Op 19 mei, dus de dag vóór het evenement, gaat Leonard ook nog een poging doen om Grandonneur du Mont Ventoux te worden. Dit houdt in dat hij de Mont Ventoux via 3 verschillende mountainbike routes zal beklimmen (4790hm). Dit is een extra en zware uitdaging naast de 3 beklimmingen die vader en zoon de volgende dag samen gaan doen. Allemaal om maar zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar MS met als hopelijk resultaat, die MS-vrije wereld. Wil je ook doneren en meer informatie willen lezen? Kijk dan op de Facebookpagina van Team van Rijn tegen MS.

(Foto Team van Rijn met Tineke van Rijn).