Vaccinatiegraad in Aalsmeer 84%

Aalsmeer – Het RIVM heeft voor het eerst sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus gedetailleerde cijfers per gemeente vrijgegeven. Er blijken onderling grote verschillen: In de gemeenten in het oosten en zuidoosten van het land is de vaccinatiegraad het hoogst.

De vaccinatiegraad in Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Haarlemmermeer ligt ongeveer gelijk. In Aalsmeer heeft 84% van de inwoners 1 prik gehad en is 72% volledig gevaccineerd. In Uithoorn is dit respectievelijk 82% en 72%, in Amstelveen 85% en 74% en in Haarlemmermeer 82% en 70%.

Alle vier ‘draaien’ mee in de gemiddelde aantallen. Circa 85% van de volwassenen in Nederland zijn deels ingeënt en 77% volledig gevaccineerd.

Op de Waddeneilanden zijn veel tieners ingeënt, maar ook in Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Haarlemmermeer laten veel 12 tot 17-jarigen zich vaccineren. In Aalsmeer heeft 82% van de jongeren 1 prik gehad en 69% is volledig gevaccineerd. In Uithoorn is dit respectievelijk 80% en 69%, in Amstelveen 83% en 72% en in Haarlemmermeer 78% en 67%.