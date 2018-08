UWTC-leden sterk op WK handbiken

Uithoorn – De UWTC leden Jetze Plat en Tim de Vries hebben meegedaan aan het WK handbiken in het Italiaanse Maniago. In het noordoosten van Italië was Jetze Plat, in de categorie H4, de beste op het 13,6 kilometer lange parkoers, dat door de aanhoudende regen spekglad was geworden. Plat werd geflankeerd door twee Polen: Krystian Giera (zilver) en Rafal Wilk (brons).

In de categorie H5 gingen Tim de Vries, Johan Reekers en Mitch Valize van start. De Vries startte als voorlaatste en wist de zilveren medaille in de wacht te slepen. Kwam hij vorig jaar 3 seconden tekort voor de wereldtitel, dit jaar was de Amerikaan Oscar Sánchez hem 5 tellen te snel af.

Wereldtitel

Op zaterdag 3 augustus deden beide mannen het ook erg goed bij de wegwedstrijd. In de ochtend reed Jetze Plat (H4) na een zware wedstrijd op de finish af met de Pool Rafal Wilk. Met een sublieme eindsprint haalde Plat de wereldtitel binnen, vijf tellen later kwam zijn Poolse tegenstrever binnen. Tegen de avond was Tim de Vries aan de beurt. In de categorie H5 had Nederland drie troeven: Tim de Vries, Johan Reekers en Mitch Valize. De Vries trakteerde het publiek op een lange solo, terwijl Valize met een prachtige eindjump de bronzen medaille naar Nederland bracht. Een mooi succes voor de handbikers Tim de Vries en Jetze Plat.

Foto: Mathilde Dusol (Jetze Plat blij over de finish)