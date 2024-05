UTWC BMX succesvol in 1ste wedstrijd van de Noord-Holland Cup￼

Regio – Zondag was alweer de eerste editie van de Noord Holland Cup voor BMX’ers uit heel Noord-Holland. Voor de beginnende rijders is dit zonder twijfel de leukste serie ¨in de regio¨. Wie al wat langer fietst kan ook een jaar hoger gaan rijden om het zo leuker te houden voor de competitie. De Noord-Holland Cup is een competitie over 4 wedstrijden. UWTC BMX deed met meer dan 20 rijders in bijna alle leeftijdsklassen mee. Een lekker zonnetje en weinig wind, zoals deze 1ste Pinksterdag, is altijd fijn op een wedstrijddag. Dan rolt de baan wat harder en kun je makkelijker springen of achterwielen. UWTC heeft een actief jeugdprogramma en omdat je al vanaf een jaar of 6 kunt meedoen aan dit soort wedstrijden is het extra leuk om ¨de kleintjes¨ over de baan te zien gaan. Aangemoedigd door de clubgenoten en families langs de baan zijn de jongste groepen altijd erg leuk om in actie te zien.

Successen

Successen waren er voor Jur en Sep Bakker die beide in hun leeftijd in de finales op 1 eindigden. Ook Sepp Drubbel en Peter Müller kwamen in de A finale waarbij Sepp een 3e plaats wist te bemachtigen en Peter een 4e. Bij de Boys 9 kwam Kay als 5e over de meet in de A finale. En bij de boys 10 won Arthur Knol heel knap omdat hij eigenlijk in boys 8 jaar moet rijden gezien z’n leeftijd en na een start vanaf de 8e plek in de halve finale was het spektakel compleet! Jason van der Steegt werd in dezelfde A finale netjes 7e. Ook in de B finale reden UWTC´ers Jan Derksen en Sem Terpstra naar een respectabele 4e en 5e plek. Bij de boys 11 jaar won Dax Bijlsma die ook een jaartje hoger reed en toch alles uit de kast moest halen om de oudere rijders voor te blijven. Max van der Haven werd 4e en in de B finale werd Laura Rademakers 2e en Casper Kamerling 5e. In de categorie Boys 12 en girls 13 streed Flip Huigsloot om het podium in de B finale en kwam uiteindelijk als 3e over de finish! Nog een jaartje ouder ontbraken er wat bekende namen van UWTC, maar Deon Bakker hield de eer hoog en reed naar een 2e plek in de B finale. Ook Joost Zwerver wist de B finale te bereiken en won deze ook nog!

Successen waren er voor Jur en Sep Bakker die beide in hun leeftijd in de finales op 1 eindigden. Ook Sepp Drubbel en Peter Müller kwamen in de A finale waarbij Sepp een 3e plaats wist te bemachtigen en Peter een 4e. Bij de Boys 9 kwam Kay als 5e over de meet in de A finale. En bij de boys 10 won Arthur Knol heel knap omdat hij eigenlijk in boys 8 jaar moet rijden gezien z’n leeftijd en na een start vanaf de 8e plek in de halve finale was het spektakel compleet! Jason van der Steegt werd in dezelfde A finale netjes 7e. Ook in de B finale reden UWTC´ers Jan Derksen en Sem Terpstra naar een respectabele 4e en 5e plek. Bij de boys 11 jaar won Dax Bijlsma die ook een jaartje hoger reed en toch alles uit de kast moest halen om de oudere rijders voor te blijven. Max van der Haven werd 4e en in de B finale werd Laura Rademakers 2e en Casper Kamerling 5e. In de categorie Boys 12 en girls 13 streed Flip Huigsloot om het podium in de B finale en kwam uiteindelijk als 3e over de finish! Nog een jaartje ouder ontbraken er wat bekende namen van UWTC, maar Deon Bakker hield de eer hoog en reed naar een 2e plek in de B finale. Ook Joost Zwerver wist de B finale te bereiken en won deze ook nog!

15 jaar

In de categorie 15-16 jaar wist Levi Hagenbeek met mooie sprongen als eerste te finishen. Deze klasse is altijd spectaculair omdat er 2 leeftijden bij elkaar rijden. Voor UWTC wist ook nieuw lid Ka´eo Evers de B finale te bereiken en werd daarin 7e. Goed bezig! De rijders van 17 of ouder werden bij elkaar geplaatst en in dit gezelschap kwam Sjoerd Zwerver na een valpartij in de A finale als 6e over de streep. In de B finale wist Lars Wiebes er met de koppositie vandoor te gaan, gevolgd door Borus van der Haven die netjes 2e werd. UWTC BMX organiseert zelf dit jaar op 21 en 22 september een internationale wedstrijd (de 3 Nations Cup) en op 20 oktober de een na laatste wedstrijd in de BMX West-Nederland competitie. Iedereen is dan van harte welkom om snelle races en mooie stunts te zien.

Foto: aangeleverd