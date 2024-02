United viert veertigjarig bestaan met concert

Uithoorn – ‘Jesus Christ Superstar’ klinkt het vierstemmig tijdens de repetities van interkerkelijk koor United maandagavond in de Schutse. Op 23 maart geeft het koor een uitvoering in de kerk om hun veertigjarige bestaan te vieren. Acht leden zijn er al vanaf de oprichting bij toen het nog een jongerenkoor was. Michel Standaert was destijds ook al voorzitter. “Eind jaren negentig werd de leeftijd hoger en dekte de naam de lading niet meer. Bij de notaris hebben we de statuten gewijzigd en de maximum leeftijd losgelaten.” Veel koren worden opgeheven vanwege het gebrek aan zangers, maar dat is hier zeker niet aan de orde. Het koor bestaat uit een grote groep, hoewel meer mannen welkom zijn. “In de gouden tijd hadden we tegen de tachtig leden. Nu tellen we 49 leden. Er zijn pas nog vier nieuwe leden bij gekomen.” Volgens bestuurslid Hettie de Jongh ligt de kracht van het koor in het onderling contact. “We proberen nieuwe leden welkom te heten en te laten voelen dat ze erbij horen. We kijken naar elkaar om en delen lief en leed met elkaar. We heten niet voor niets United. We zingen bij elkaars verjaardagen en treden op bij begrafenissen.” Michel vertelt dat hij zijn vrouw Ellen via het koor heeft leren kennen en dat United op hun bruiloft heeft gespeeld.

Hoogtepunten

In veertig jaar tijd heeft het koor al veel meegemaakt. De leden gingen naar Rome en naar de Poolse stad Krakau. “Dat zijn mooie reizen geweest. In Rome traden we op in de Friezenkerk en deden we een flashmob op het Sint-Pietersplein. Het Young Krakow Philharmonic orkest heeft eveneens in Uithoorn een concert gegeven. Zij hebben toen bij onze koorleden gelogeerd”, blikt Michel terug. “We hebben ook opgetreden met Thijs van Leer en Vicki Brown.” In het verleden werden weleens repetitieavonden gehouden in het Hoge Heem. “Dat doen we de laatste jaren al niet meer. Meestal zingen we tijdens kerkdiensten, maar door de terugloop van kerkleden, zien we dat zij ook minder te besteden hebben. Gisteren hebben we opgetreden bij Bartiméus in Doorn. Dat was ontroerend en een voorrecht om te doen”, vond Hettie.

Repertoire

Het repertoire van het interkerkelijk koor is voornamelijk gospel en soms liedjes uit musicals. Tijdens het jubileumconcert zullen ze bekende nummers ten gehore brengen. “We hebben aan onze leden gevraagd wat ze zouden willen zingen, zodat we zo democratisch mogelijk een programma konden samenstellen.” Heel actueel is ‘Jesus Christ Superstar’. Hettie verheugt zich op het bezoek met de koorleden aan de rockmusical die nu in het theater te zien is. Ook zal het eerste nummer dat United veertig jaar geleden instudeerde ‘Hear o Lord’ worden gezongen en het pelgrimslied ‘May the road rise to meet you’. Dat lied zong het koor voor twee leden die de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella gingen lopen. Verder staat ‘Gabriella’s Song’ uit de film ‘As it is in heaven’ op het programma, een film die je volgens Hettie gezien moet hebben. Oprichter en begeleider van het koor Rob van Dijk zal zowel op de piano als op het orgel spelen en lokale zangeressen Judith Beuse en Corinne Rijnders zullen als Solid optreden. Dat belooft dus een afwisselend jubileumconcert te worden.

Voor meer informatie of toegangskaarten kijk op www.koor-united.nl.