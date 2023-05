Uniek Sporten Uitleen van start in Aalsmeer

Aalsmeer – Voor mensen met een beperking kan het soms lastig zijn om een passende sport of beweegactiviteit te vinden, is de ervaring van regiocoördinator Aangepast Sporten Nikki Hakkesteegt. Uniek Sporten, het platform waar vraag en aanbod voor aangepast sporten samenkomen, biedt nu via een nieuwe uitleenservice de mogelijkheid om een sporthulpmiddel uit te proberen. Op dinsdag 9 mei nam wethouder Bart Kabout van sportzaken het estafettestokje in ontvangst van rolstoeltennisser en inwoner van Aalsmeer, Ruben Spaargaren. Hiermee heeft de ‘kick off´ plaats gevonden van de symbolische estafette, die de kracht van het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Amstel- en Meerlanden benadrukt.

Uitproberen

De uitleendienst zorgt ervoor dat mensen met een mobiliteitsbeperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen, zoals sportrolstoelen of handbikes. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kan uit het brede aanbod uiteindelijk de sport gekozen worden die het beste bij iemand past. Daarnaast is het meer dan alleen een uitleenservice, het is ook een mobiliteitsgarantie. Dat betekent onder andere ook advies gegeven wordt over het sporthulpmiddel, er persoonlijk gepast en afgesteld wordt op wensen van de gebruiker en tijdens de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar. Uniek Sporten Uitleen is een initiatief van Fonds Gehandicaptensport, NOC*NSF en Welzorg en kan niet zonder de steun van lokale partijen en financiering vanuit de gemeente. Het uitproberen van sportmaterialen kan cruciaal zijn om mensen met een beperking aan het sporten te krijgen. “We zijn dan ook verheugd om aan te mogen kondigen dat de aangesloten gemeentes, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Duivendrecht, Haarlemmermeer, Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn de aftrap geven aan dit mooie nieuwe initiatief”, zegt regiocoördinator Nikki Hakkesteegt.

Recreatief en topsport

Wethouder Kabout: “Als gemeente Aalsmeer vinden wij het heel belangrijk dat echt iedereen kan sporten en dat er geen beperkingen zijn, ook al heb je zelf misschien een beperking. Dat alle drempels die je wellicht ervaart, dat we die helpen weg te nemen. Of het nou is op recreatief niveau, of zoals Ruben op topsport niveau, dat willen wij als gemeente heel graag ondersteunen.”

Toprolstoeltennisser Ruben Spaargaren benadrukt het belang van een goede sportrolstoel. “Materiaal staat op 1 om mijn sport goed te kunnen beoefenen. Uniek Sporten Uitleen biedt professionele hulp. Zoek daarnaast ook lokaal hulp bij het uitvinden welke sport bij jou past. De regiocoördinator of buurtsportcoach in jouw gemeente kent het aanbod goed en kan je ook ondersteunen met overige vragen.” Nikki Hakkesteegt tot slot: “We hopen dat dit initiatief de sportparticipatie zal verhogen en leidt tot meer actieve, gezonde en gelukkige mensen in Aalsmeer.”

Foto: Regiocoördinator Aangepast Sporten Nikki Hakkesteegt, rolstoeltennisser Ruben Spaargaren en wethouder Bart Kabout van sportzaken.