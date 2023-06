Uitverkochte Eindshows voor Enjoy’s Dance! ￼

Regio – Zondag stonden de eindshows van Enjoy’s Dance op de planning in het Noorddamcentrum in Amstelveen. Het hele seizoen hebben alle dansers en docenten hier al naar uit gekeken en erg hard voor gewerkt. Op deze dag vonden er maar liefst 4 shows plaats om 10.00, 12.00. 14.00 en 16.00 uur. Tijdens de shows kwamen verschillende dansstijlen aan bod waar onder (girlie) hiphop, streetdance, dancehall, modern jazz en ballet. Enjoy’s Dance heeft een groot aanbod aan dansgroepen op het rooster staan. Naast de reguliere lessen in verschillende stijlen hebben ook de volwassen groepen (Dancemix & Clipdance), de mini’s (vanaf 3 jaar) en de Specials (dansers met een verstandelijke beperking) opgetreden op deze mooie, zonnige 11 juni.

Het publiek zat op deze warme dag in een heerlijk koele en mooi aangeklede zaal. Backstage werden tussen de shows door nog alle dansen door genomen. De hulpouders en dans docenten bleven achter de schermen in de buurt om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd klaar stond en de juiste kostuums aan had. Tijdens de shows spatte het plezier van onze dansers, maar ook van het publiek, af! Plezier staat op onze dansschool ook altijd voorop. Iedereen heeft ontzettend genoten tijdens deze dag en kijken nu alweer uit naar onze voorstellingen in het nieuwe seizoen.