Uitreiking ‘De Beste van het Seizoen’ bij Fotogroep

Aalsmeer – Ook dit jaar organiseerde de Fotogroep Aalsmeer weer de traditionele onderlinge wedstrijd voor ‘De Beste van het Seizoen’. Alle leden hadden hun mooiste foto’s van het seizoen bewaard voor deze onderlinge wedstrijd. Een onafhankelijke jury bestaande uit de Fotogroep Liveview uit Kaag en Braasem heeft de foto’s beoordeeld en de prijzen toegekend.

Op maandagavond 5 juni werden alle ingezonden foto’s besproken door de juryleden en was een geschreven juryrapport aanwezig, hetgeen bijzonder werd gewaardeerd door de alle leden van de fotogroep. De eerste prijs in de categorie kleur is toegekend aan het ‘IJsbergenmeer’ van Anton Kuckartz, op twee ‘Varshalie’ van Rob Schipper en op drie het ‘Sluishuis’ van Margot Aartman. Een eervolle vermelding was er voor ‘Eibsee in de winter’ van Erik de Rijk. De eerste prijs in de categorie zwart-wit kreeg ‘Viaduct Rotterdam’ van Margot Aartman, op twee ‘Sluishuis, detail’ van Adrie Kraan en op drie ‘Monkey’ van Rob Schipper. Een eervolle vermelding was er voor ‘Sint Jan Geboortekerk Kudelstaart’ van Anton van Overveld.

Tentoonstelling

Alle ingezonden foto’s zullen tentoongesteld worden in de bibliotheek in de Marktstraat 19. Deze expositie zal worden geopend op 24 juni en is te bezichtigen tot eind augustus. De prijsuitreiking was tevens de afsluiting van het seizoen. Op 4 september start de fotogroep met het nieuwe seizoen in een nieuwe locatie: Cultuurpunt Aalsmeer in De Oude Veiling. Een interessante agenda is samengesteld voor dit seizoen met een aantal uitdagende fotografische opdrachten, boeiende lezingen en leuke fototrips. Belangstelling? Kijk voor meer informatie op www.fotogroepaalsmeer.nl.

Foto: De winnende foto van Anton Kuckartz, ‘IJsbergenmeer’.