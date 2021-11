Uithoornse in Ouderen Songfestival finale

Uithoorn – Joki Beerendonk uit Uithoorn, heeft opnieuw een finaleplaats in het Ouderen Songfestival veroverd. Dit lukte haar ook afgelopen voorjaar toen de uitgestelde 29eeditie werd gehouden. Joki bereikte dit jaar de minimale leeftijd, 55 jaar, om aan het festival deel te kunnen nemen. Voor haar een geluk bij een ongeluk dat in 2021 twee edities worden gehouden: de uitgestelde 29e editie die in 2020 zou plaatsvinden, maar vanwege de corona-uitbraak moest worden uitgesteld; en de 30e, jubileumeditie, de editie die nu lopende is. Met haar 55 jaar was ze tijdens de 29e editie, maar is ze ook deze keer de jongste deelnemer.

Zondagmiddag 12 december staat Beerendonk samen met zestien finalisten op het podium van het DeLaMar Theater. Als geboren Amsterdammer heeft ze deze keer gekozen voor Amsterdams parfum, het lied, bekend geworden door Jenny Arean, waarin op subtiele wijze de immense liefde voor de hoofdstad wordt bezongen. Joki’s optreden tijdens de halve finale in Posthuis Theater Heerenveen is te beluisteren op www.ouderensongfestival.nl

