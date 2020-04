Uithoorns Mooiste Fietstocht verschoven naar 30 augustus

Uithoorn – De voor dit voorjaar aangekondigde historische fietstocht Uithoorns Mooiste is verschoven naar zondag 30 augustus. Met dit besluit pakt wielervereniging UWTC door met haar plannen om ‘Uithoorns Mooiste De Fietstocht’ te laten verworden tot de mooiste fietstocht van Uithoorn. Uiteraard onder voorbehoud van adviezen van het RIVM zal de kleinschalige nazomertocht eind augustus kunnen worden gereden. In deze lockdown periode kunnen deelnemers zich langer voorbereiden op de oproep om de afstanden van 13, 20 en 45 km op oude fietsen af te leggen. Degene die op de oudste fiets een hele route weet te ronden wacht een leuke verrassing in het kader van ‘hoe ouder je brik hoe meer schik’.

Noodgedwongen thuiszitters kunnen hun oude schuurvondst oppoetsen en hergebruiken waarmee de sfeer op de laatste zondag van augustus wordt verhoogd en de huidige trieste periode hopelijk kan worden afgesloten. Iedereen in bezit van een fiets, van oud tot nieuw, elektrisch of mechanisch, is welkom op de historische gezinsroute langs de monumenten uit de geschiedenis van de Gemeente. De lengte van de afstanden kan op een rustig tempo worden gefietst en onderweg is er voldoende gelegenheid voor het ophalen van herinneringen. Op de bemande stempelposten wordt energiedrank en fruit uitgedeeld. Bij terugkomst in het moderne UWTC clubgebouw op Sportpark De Randhoorn ontvangen de deelnemers een unieke herinnering en zijn in de kantine lekkere zadelpijnsnacks verkrijgbaar. Tevens staat een gastvrij vrijwilligersteam klaar voor een rondleiding over het immense BMX en Wieler complex.

Schuurvondst repareren en smeren

Deelnemers op een oude brik, omafiets, transportfiets of misschien wel een Hoge Bi maken kans op een fraaie beloning! De jury bestaat uit leden van de Uithoornse Wielerclub met een diepgeworteld verleden in de wielersport en heeft daardoor een bult aan kennis opgebouwd in met name rijwielen. In de komende weken waarin we nog aan huis gekluisterd zijn, heeft iedereen voldoende tijd om zijn schuurvondst te repareren en te smeren en daarmee over de historische routes langs de Gemeentegrens te toeren.

De UWTC verwacht dat veel lezers van de Meerbode, die momenteel ook in de omliggende gemeentes van Uithoorn namelijk Aalsmeer en De Ronde Venen wordt verspreid, de datum van 30 augustus noteren. De fietstocht is niet alleen voorbehouden aan inwoners van Uithoorn en De Kwakel maar is iedereen vrij om aan te sluiten en te genieten van al het moois in de omgeving.



Dankzij financiële ondersteuning van Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel, Gemeente Uithoorn en het Initiatievenfonds kan de fietstocht op zondag 30 augustus leuk worden aangekleed. Elk gezin krijgt een fraai bewaarboekje samengesteld door Jan Maarten Pekelharing (tekst) en Peter Schat van de stichting Oud Uithoorn/De Kwakel (illustraties) en wordt er voor de finishende deelnemers een klein feestje gebouwd in het clubgebouw op Sportpark Randhoorn.

Safe the date!

Inschrijven voor de fietstocht is niet nodig. Noteer alvast de datum in je agenda en meld je zondag 30 augustus 2020 tussen 10:00 en 12:00 uur in de kantine van UWTC, Randhoornweg 90 in Uithoorn. Deelname is € 4 per volwassene, € 2 voor jeugd tot 18 jaar en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. De routes zijn herkenbaar uitgepijld. Meer informatie op www.uwtc.nl of per telefoon 0612147694.