Uithoornaar alsnog achter de tralies

Uithoorn – Vorige week heeft de politie een inval in een woning aan de Monsieur Noordmanlaan gedaan vanwege de mogelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij. In het huis werden diverse planten en goederen aangetroffen. Deze zijn allemaal meegenomen en vernietigd. Op last van de burgemeester is de woning voor drie maanden afgesloten. Op het moment van de inval was de bewoner niet thuis. Hij belde vrijdag zelf naar de gemeente met de vraag of hij nog wat spullen uit zijn huis mocht halen. Hiervoor kreeg de 29-jarige man toestemming. Hij werd opgewacht door agenten, die hem alsnog ingesloten hebben.