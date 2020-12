Project ‘Uithoorn in beweging’ van start

Uithoorn – Het blijven bijzondere tijden. Sporten en bewegen is en blijft belangrijk. Toch is dat in deze tijd niet makkelijk. Sporten kan wel, maar is beperkt mogelijk en er mogen geen groepslessen en wedstrijden plaatsvinden. Om sporten en bewegen toch te stimuleren is het project ‘Uithoorn’ in beweging’ opgezet.

In maart van dit jaar is het Sportakkoord getekend door meer dan 50 partijen. Het doel daarvan is om zoveel mogelijk inwoners van Uithoorn en De Kwakel met plezier te laten sporten en bewegen. Het project ‘Uithoorn in beweging’ vloeit voort uit het sportakkoord. Door alle coronamaatregelen is het vooral lastig voor de doelgroep 18+ om te sporten. Maar individueel en met gepaste afstand is er nog redelijk veel mogelijk. Daarom wordt er een challenge georganiseerd die het bewegen wil stimuleren.

Meedoen

Het project ‘Uithoorn in beweging’ is voor iedereen van 18 jaar en ouder en woonachtig in de gemeente Uithoorn. Dit project wil sporten en bewegen extra stimuleren en het bevat geen competitie element. Er wordt een challenge georganiseerd, waarbij iedereen op eigen gelegenheid een sportieve ‘prestatie’ kan vastleggen. Wandelen, fietsen, roeien, hardlopen, skaten, wat je sport of beweging ook is. Leg die prestatie vast met een foto, video of sport-app (Strava, Runkeeper, etc) zodat duidelijk zichtbaar is dat je hebt bewogen of gesport. De foto, video of digitale afdruk van je prestatie kun je tot 1 februari insturen naar sportbeleid@uithoorn.nl. Voor iedere 25e inzender is er een prijs. Denk bij het uitvoeren van je challenge wel aan de coronamaatregelen en houd voldoende onderlinge afstand.

Ambities uit het Sportakkoord

Het Sportakkoord van Uithoorn is een breed samenwerkingsverband tussen sportverenigingen, organisaties en instellingen uit het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de gemeente. In het akkoord zijn een viertal ambities geformuleerd met concrete activiteiten waaraan de komende twee jaar door alle partijen gewerkt gaat worden. Het project ‘Uithoorn in beweging’ is er daar dus één van.

Deze ambities zijn:

1. Iedere inwoner van Uithoorn en De Kwakel kan sporten en bewegen

2. Vitale aanbieders, sterke verenigingen

3. Vreedzame en positieve sportcultuur

4. Gezonde leefstijl en vaardig in bewegen

De gemeente Uithoorn gaat op een zorgvuldige en veilige manier om met persoonsgegevens en dat staat beschreven in de privacyverklaring op www.uithoorn.nl