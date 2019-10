Uithoorn wordt groot aantal woningen rijker

Afgelopen week vierden ontwikkelende bouwer Van Wijnen en de gemeente Uithoorn twee keer feest. De eerste fase van nieuwbouwproject ‘Aangenaam Legmeer’ werd donderdag opgeleverd. Een dag later startte de bouw van het plan ‘Wonen in Buitengoed’.

Aangenaam Legmeer: een wijk met een eigen identiteit

In de wijk Legmeer-West ontwikkelt en realiseert Van Wijnen 173 woningen als onderdeel van het plan ‘Aangenaam Legmeer’. Het project bestaat uit drie fasen, welke ieder hun eigen architectuur en karakter hebben. De eerste fase bestaat uit 53 woningen en is nu dus opgeleverd. “Een resultaat om trots op te zijn. Dit is een begin van nog meer duurzame woningen die de komende jaren worden gerealiseerd in de gemeente Uithoorn. De koop- en (midden)huurwoningen zijn en worden gasloos gebouwd. De openbare ruimte wordt samen bepaald met de bewoners. Kortom een fijne woonwijk die geheel klimaat adaptief is!”, aldus wethouder Hans Bouma, portefeuillehouder Wonen.



Wonen in Buitengoed: het geheim van Uithoorn

Afgelopen vrijdag werd de start bouw van Wonen in Buitengoed gevierd. Aan de rand van het bos en op loopafstand van de Amstel komt een besloten hof met 30 woningen. De woningen zijn samen met potentiële bewoners ontworpen door middel van workshops. Zo ontstaat er straks een unieke wijk.