Uithoorn vraagt na de zomer mening inwoners over Schiphol

Het voorstel over de mogelijke groei Schiphol van minister Van Nieuwenhuijzen levert bij de gemeente Uithoorn een aantal vragen op. Op de eerste plaats is het nakomen van huidige afspraken een randvoorwaarde. Eerder heeft Uithoorn daar al op aangedrongen. De hinderbeperking die eerder was afgesproken bij een groei naar 500.000 vluchten is nog niet gerealiseerd. Het is goed dat de minister dat in haar persconferentie erkende. Dat betekent dat er nog een ‘schuld’ ingelost moet worden en onze vraag is hoe dat wordt gerealiseerd.

We hebben in het verleden gezien dat het nakomen van afspraken over vermindering van hinder blijkbaar niet eenvoudig is. De tweede vraag is dan ook welke garanties we krijgen op het nakomen van afspraken die in de toekomst gemaakt worden.

Het is voor ons heel moeilijk voor te stellen dat vermindering van hinder en van impact op de leefomgeving hand in hand kunnen gaan met groei. Groei betekent immers altijd meer vliegtuigen die samen meer overlast geven. We vragen ons daarom af welke maatregelen mogelijk zijn en hoe wij kunnen toetsen of ze effectief zijn voor onze inwoners. Wij willen dan ook, als directe buren van Schiphol, nadrukkelijk betrokken worden bij het opstellen van die maatregelen.

In september vragen we de bewoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel naar hun mening over het voorstel van de minister. Ze kunnen dat doen op verschillende manieren: online en in een gesprek met raadsleden. Daarover informeren wij hen na de zomervakantie via onder meer de raadspagina in de Nieuwe Meerbode en sociale media. Tijdens een speciale raadsvergadering in oktober nemen de leden van de gemeenteraad deze meningen mee in hun debat.