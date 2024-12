Uithoorn – Op de brandweerkazerne aan de Zijdelweg hangt in felle neonletters de boodschap ‘UITHOORN is AAN’. Afgelopen 17 december stond wethouder Jan Hazen (Verkeer en Vervoer) op die plek, met twee boa’s en verkeersambtenaren.

Fietsers die zonder licht reden werden aangehouden. Een boete 60 euro voor onverlicht rijden kregen zij niet, maar ze werden gewezen op het belang van goede fietsverlichting. De wethouder en zijn medewerkers monteerden ter plekke een werkend setje fietslampen. De fietsers reageerden positief op de actie.

De actie maakt onderdeel uit van de jaarlijkse fietsverlichtingscampagne AAN van Veilig Verkeer Nederland. Ook de gemeenten van de Vervoersregio Amsterdam, waaronder Uithoorn, doen mee aan de campagne.

Wethouder Hazen: “Fietsers zijn zich bewust van het belang van fietsverlichting, maar toch rijden zij te vaak zonder licht. We hadden in een half uur al vijftien lampensetjes uitgedeeld. Aan fietsers van alle leeftijden, van basisscholieren tot senioren. Bij sommige fietsers was de verlichting kapot of gestolen, of de batterijen waren leeg. Maar anderen waren gewoon vergeten hun licht aan te doen. Ook in de schemering ben je dan veel minder zichtbaar voor het andere verkeer, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Controleer dus altijd of je fietsverlichting in orde is. En zorg dat die aan staat als je in het donker de weg op gaat.”

Verkeerswethouder Hazen deelt lampensetjes uit aan fietsers zonder licht. Foto: gemeente Uithoorn.