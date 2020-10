“Uit de Kunst”, nieuw kunst en cultuurprogramma van Rick FM.

Uithoorn – Zondagochtend 11 oktober van 10.00 tot 11.00 uur start het nieuwe radioprogramma. In dit programma duiken ze in de wereld van kunst en cultuur. Ze gaan dieper in op onderwerpen als muziek, toneel, theater, boeken, koken, en beeldende kunst. Kortom alles op het gebied van cultuur. Wekelijks maken de presentatoren Naomi Heidinga en Bob Berkemeier een actueel programma waarin deze onderwerpen belicht worden. Diverse gasten vertellen over hun passie. Ook houden ze je op de hoogte van culturele evenementen in de regio.

In de eerste uitzending heeft verslaggever Juli Golin een interview met Carel Kraayenhof over het Theaterconcert “Een bandoneon, een gitaar, een bodhran en een stem”. Dit concert met Leoni Jansen is 11 oktober in De Schutse in Uithoorn. Naomi Heidinga heeft een interview met Toneelgroep Maskerade over de voorstelling “Wees maar niet bang in het donker” Donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober in het Alkwin Theater in Uithoorn. Bob Berkemeier interviewde Muziekvereniging KnA over alle mogelijke muzieklessen, de verschillende orkesten en activiteiten.

“Uit de Kunst”, iedere zondag van 10.00 tot 11.00 uur en de herhaling op woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur.