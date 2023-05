Tweede Rommelroute in wijk Hornmeer

Aalsmeer – ‘Wij zijn Hornmeer’ organiseert op zaterdag 17 juni voor de tweede keer de Rommelroute Hornmeer. “Het wordt weer feest in de wijk. Een mooi moment om elkaar als buurtbewoners spontaan te ontmoeten, om spullen te verkopen of op zoek te gaan naar een koopje”, aldus de organisatie.

Vanuit de eigen tuin, garage of oprit mogen bewoners van de Hornmeer tweedehands en/of zelfgemaakte spullen verkopen. De Rommelroute is van 10.00 tot 15.00 uur.

De inschrijving voor deelname is open. Er zijn al 45 aanmeldingen! Woon jij in de Hornmeer en heb je puzzels, boeken, kleding en andere spulletjes die je wilt verkopen? Doe dan ook mee. Inschrijven kan tot uiterlijk 9 juni via https://www.buurtroute.nl/route/aaalsmeer