Aalsmeer – De politie Aalsmeer Uithoorn zoekt informatie over twee inbraken in woningen in de Geraniumstraat. Beide inbraken hebben plaatsgevonden op maandag 16 januari. De eerste tussen 06.00 en 17.00 uur en de tweede tussen 10.00 en 12.00 uur.

Getuigen gezocht

Heeft u iets verdachts gezien, een tip of meer informatie? Neem dan contact op met de politie via het tipformulier op www.politie.nl met vermelding van de zaaknummers (2023012117 en 2023012376) of bel 0900-8844.