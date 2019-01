Uithoorn – In de avond of nacht van maandag 14 op dinsdag 15 januari zijn vanaf de Prinses Christinalaan twee fietsen gestolen. Dieven zijn er vandoor gegaan met een Cortina U4 transportfiets en een Sparta Pick-up damesfiets. De Cortina is blauw van kleur, heeft een open fietsmand voorop en het serienummer eindigt op 985. De Sparta is zwart van kleur, voorzien van een dichte fietsmand voorop en het registratienummer eindigt op 725. De diefstallen hebben tussen half elf ’s avonds en acht uur in de ochtend plaatsgevonden.