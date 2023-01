Uithoorn – In de nacht woensdag op donderdag rond half twee is zijn op het parkeerterrein van de Brusselflat in Uithoorn brand ontstaan. Twee auto’s stonden tegelijkertijd in brand. Dit terwijl ze zo’n 60 meter van elkaar af geparkeerd staan. Het is onmogelijk dat de brand is overgeslagen. De brand kan niet zijn overgeslagen. Brandstichting is aannemelijk. De taxi en de gewone auto liepen veel schade op. De zaak is in onderzoek (foto Jan Uithol)