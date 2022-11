Tuinbouw Battle van start op basisscholen

Aalsmeer – Op maandag 14 november is een nieuwe ronde gestart van de Tuinbouw Battle in de regio Aalsmeer. De aftrap was bij basisschool De Dolfijn in Uithoorn en KC De Ruimte in Kudelstaart. Met speciale verlichting, een tijdschakelaar, uitgebreide instructie en hulp van vrijwilligers gaan de leerlingen uit de groepen 7 en 8 via deze Tuinbouw Battle zelf tulpen kweken.

Het gehele project wordt begeleid door vrijwilligers die zelf al jaren in het bollenvak of het onderwijs werkzaam zijn geweest en zeer ervaren zijn op het gebied van de bollenkwekerij. Op De Dolfijn en KC De Ruimte zijn teeltkarren met twee lagen tulpen geïnstalleerd. Boven elke teeltlaag hangt ledverlichting die de tulpen belicht. Uiteindelijk worden na vier weken zo’n 400 tulpen geoogst.

Lespakketten

Alle aspecten van de sector komen in het lesprogramma aan bod: teelttechniek, techniek, marketing, handel, verkoop, prijsbepaling, meerwaarde en samenwerking. Het bijbehorende digitale lespakket biedt leuke en leerzame ondersteuning. Onderdeel van het project is ook een bezoek aan een tuinbouwbedrijf in de regio.

Zestien klassen

De Tuinbouw Battle is ook een uitdagende strijd tussen scholen in de regio. Er starten de komende week maar liefst drie rondes waar in totaal zestien klassen aan meedoen. Naast De Dolfijn en KC De Ruimte, doen ook De Oostereinderschool (Aalsmeer), de Jozefschool (Aalsmeer), Kwikstaart (Uithoorn), IKC Triade (Aalsmeer) en IKC Het Woud (Rijnsaterwoude) mee aan de Tuinbouw Battle.

Oogst verkopen

De leerlingen mogen zelf bedenken hoe ze hun tulpenoogst tegen een zo hoog mogelijke prijs kunnen verkopen: via een veiling, een evenement, verkopen van deur-tot-deur verkopen. Niets is te gek. De school met de origineelste inzending, de hoogste opbrengst of het leukste doel wint de battle.

Foto: Leerlingen krijgen uitleg over de teeltkar. Fotocredit: Greenport Aalsmeer