TTC De Merel viert haar 50-jarig bestaan met familiedag

Mijdrecht – Toer Trimclub (TTC) De Merel viert dit jaar haar 50-jarig bestaan en pakt dat uit met een reeks bijzondere activiteiten. De tweede in die reeks is een familiedag zondag 28 juni bij het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg in Mijdrecht. Leden en oud-leden zijn daarbij van harte welkom.

De dag staat in het teken van samen fietsen en ontmoeten. Er worden meerdere tochten georganiseerd, afgestemd op verschillende niveaus. Zo vertrekken e-bikers voor een rit van 40 kilometer, terwijl racefietsers kunnen kiezen uit afstanden van 50 of 75 kilometer. Voor gezinnen en recreatieve deelnemers is er een uitgepijlde tocht van rond de 25 kilometer langs onder meer Woerdense Verlaat, De Hoef en Amstelhoek.

De officiële aftrap vindt plaats tussen 09.00 en 09.15 uur, wanneer voorzitter André samen met clubgenoot Peter de aanwezigen welkom heet. Burgemeester Kocken van De Ronde Venen geeft vervolgens het startschot voor de verschillende fietsonderdelen. De eerste deelnemers vertrekken vanaf 09.30 uur. De familietocht start gefaseerd tussen 09.40 en 10.30 uur, waarbij het dragen van een helm nadrukkelijk wordt aangeraden. Voor clubritten met racefiets en e-bike geldt een helmplicht en rijden deelnemers onder begeleiding van wegkapiteins. Na afloop, vanaf ongeveer 11.30 uur, is er gelegenheid om na te praten bij koffie en gebak. Voor de jeugd zijn er alter-natieve versnaperingen. Aansluitend worden drankjes en hapjes geserveerd, mogelijk gemaakt door een sponsor.

Eén van de publiekstrekkers is de grote verloting. De hoofdprijs is een Batavus-racefiets uit de jaren tachtig. De opbrengst van de loterij gaat naar het fietsproject van Buurderij van Dam. Daarnaast is er een kleine expositie ingericht die een beeld geeft van een halve eeuw TTC De Merel.

De organisatie verwacht dat de fiets- en feestdag rond 13.00 tot 13.30 uur wordt afgesloten. Met de familiedag weergeeft de vereniging niet alleen haar rijke geschiedenis, maar ook haar ambitie om nieuwe en oud-leden bij elkaar te brengen. De feestelijkheden maken deel uit van een jubileumjaar waarin TTC De Merel haar rol als actieve wielerclub in De Ronde Venen nadrukkelijk onder de aandacht brengt.

Op de foto: TTC De Merel viert 50 jaar met familiedag. Foto: aangeleverd.