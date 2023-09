Try out ‘waterliedjes’ door Davanti in Watertoren

Aalsmeer – Vrouwenensemble Davanti is gevraagd eens na te denken over optredens tijdens nautische evenementen. Naast alle shanty koren en zeemansliederen zou er behoefte zijn aan een klassieke tegenhanger. Dit ter afwisseling en voor een romantische noot. Er is gezocht naar geschikt repertoire over de zee, de sfeer, over hoop, weerzien, vertrek en verlies. Zelfs het volksliedje over ‘Een meisje loos’ komt in een passende bewerking voorbij. Zo is ‘Klassiek aan de Kade’ ontstaan. Door jarenlange samenzang en stem coaching kunnen de dames glashelder en a-capella optredens verzorgen tijdens havendagen en andere water evenementen. Even wegdromen bij ‘Songs from the sea’ en liederen waarin de ‘Sweathearts’ van de zeeman worden bezongen.

Een deel van dit repertoire is inmiddels ingestudeerd en om dit eens voor publiek te kunnen zingen is er een try out gepland op zondag 24 september bij (of in) een passende locatie: de Watertoren! Er worden twee blokjes ‘waterliedjes’ gezongen, om 13.30 uur en om 14.30 uur. De try-out is gratis te bezoeken! Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen luisteren!

Toren beklimmen

Bezoekers kunnen zondag gratis naar binnen om in de Watertoren te genieten van de zang van Davanti en op de begane vloer alles van en over de toren te bekijken. Wie ook naar boven wil om op vijftig meter hoogte te genieten van het uitzicht is de bijdrage voor kinderen 1 euro en voor volwassen 2 euro. De Watertoren is open van 13.00 tot 17.00 uur.

Foto: Erik de Rijk (vrouwenensemble Davanti voor de Watertoren).