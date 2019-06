Triviant op zoek naar nieuwe majorettes

Vinkeveen – Houdt uw kind van dansen? Kijken ze hun ogen uit als het muziekkorps langs komt lopen? Dan is majorette worden een goed idee! Muziek- en showkorps Triviant is een van de weinige muziekkorpsen in de omgeving die nog majorettes voor haar korps heeft lopen. Zij stelen de show met hun prachtige optredens en geven kleur aan elk evenement. Geef uw kind nu op voor majorette-les en het is tot de zomervakantie gratis! De lessen zijn elke donderdagavond van 18:30 uur tot 19:45 uur in de gymzaal van het Veenlanden College in Vinkeveen. Minimum leeftijd is 6 jaar. Meer informatie op hun website www.triviant.eu of contact het secretariaat via info@triviant.eu