Tour de Kwakel: Van Schie en Könst aan kop

De Kwakel – Het zou wel eens de spannendste ontknoping van de Tour de France in tijden kunnen worden. Vingegaard leidt de Tour nipt voor Pogacar en de twee lijken zeer aan elkaar gewaagd. In de Tour de Kwakel scheidden Jan van Schie en Jeroen Könst zich licht af van de rest van het veld. Al wachten oud Tourwinnaars Eric Zethof, Rob van den Berg, Jim Voorn en Cynthia Peek in de schaduw van deze twee kemphanen hun kans nog af. Jan van Schie was afgelopen week een populaire verschijning in het Kwakelse nachtleven. De andere bezoekers vroegen hem letterlijk en figuurlijk het hemd van het lijf. Jeroen Könst moet zich na een aantal dagen geel voorlopig tevreden stellen met de rode trui. In tegenstelling tot Jan zoekt Jeroen de rust op. Hij heeft zich voor de laatste week Tour teruggetrokken in een hutje op de hei. Zesvoudig Tourwinnaar Eric Zethof mag de grijze trui van Jeroen dragen. De witte trui is in het bezit van Tim van der Poel. Beste vrouw in het klassement is Cynthia Peek.

Een andere belangrijke vrouw in het Tourhome is Gerlinde van Scheppingen. Dit jaar kijkt zij voor de vijfde keer dagelijks de briefjes met voorspellingen na. Dank gaat ook uit naar Ria Verhoef en Adrie Voorn, die dagelijks de door Gerlinde verstrekte stand bijwerken op de scoreborden in het Tourhome.

Tour pubquiz

Afgelopen zaterdag was het tijd voor de Tour de Kwakel pubquiz. Onder leiding van Joris Voorn werden de deelnemende duo’s aan de tand gevoeld over hun Tourkennis. Michel van der Knaap en Wery Koeleman groeven diep in hun geheugen, maar konden niet voorkomen dat Mario van Schie en Paul Hogerwerf er met de winst vandoor gingen. Voor Mario was het al zijn derde overwinning in evenveel edities. Mede door de quiz was het een ouderwets gezellige middag in het Tourhome. Toen Vingegaard en Pogacar voor vuurwerk zorgden op de slotklim waren de oh’s en ah’s niet van de lucht. Het belooft nog een ongekend spannende Tour week te worden

Algemeen klassement na 15e etappe: 1. Jan van Schie: 90 punten, 2. Jeroen Könst: 89 punten, 3. Patrick in ‘t Veld: 87 punten, 4. Eric Zethoef: 86 punten en 5. Rob van den Berg: 85 punten.

Foto: De winnaars van de Tour pubquiz, Mario van Schie en Paul Hogerwerf.