Foto-actie 70-jarige Toneelvereniging Kudelstaart

Kudelstaart – De zomer is voorbij en dat betekent dat de maand november dichterbij komt, het moment dat het doek open gaat en de spelers en crew van Toneelvereniging Kudelstaart het publiek gaan trakteren op een heerlijke avond uit vol grappige sketches, ontroerende liedjes, woordgrappen en natuurlijk spectaculaire dansnummers van de enthousiaste groep Blackbird Dance Centre.

Bijzondere of nostalgische plekjes

De Toneelvereniging heeft ter ere van haar 70-jarig bestaan een ludieke actie bedacht: wat is uw/jouw favoriete, bijzondere of nostalgische plek in Kudelstaart? De vereniging is op zoek naar leuke foto’s van het dorp, ofwel uit de oude doos, ofwel gemaakt vandaag de dag van een stukje dorp waar uw/jouw hart sneller van gaat kloppen. Gehoopt wordt op uw bijdrage en de kans is groot dat deze beelden vervolgens terug te zien zijn tijdens de voorstellingen op groot scherm. Schroom dus niet om een foto te mailen van een plek wat voor u Kudelstaart bijzonder en waardevol maakt naar toneelverenigingkudelstaart@gmail.com.

Kaartverkoop

De speeldata van de revue zijn op de vrijdagen 3, 10 en 17 november en zaterdag 18 november in Dorpshuis ‘t Podium. Op zaterdag 21 oktober van 13.00 tot 15.00 uur worden de kaarten verkocht in het Dorpshuis voor 12,50 euro per stuk. Vanaf dat moment zijn tevens kaarten online te koop via www.toneelverenigingkudelstaart.nl. Vanaf maandag 23 oktober zijn deze ook te koop bij Bakkerij Vooges in de Zijdstraat en Slijterij Van Lammeren in Kudelstaart. Graag contant en gepast betalen.

Foto: Leden van de Toneelvereniging zijn al in feeststemming. Foto: Toneelvereniging Kudelstaart