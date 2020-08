Toename aantal corona-besmettingen in Aalsmeer

Aalsmeer – Een forse toename van het aantal besmettingen met het coronavirus afgelopen week in Nederland, bijna een verdubbeling. Ook Aalsmeer is best flink gaan plussen. Van 1 besmette inwoner twee weken geleden tot nu 6 personen (periode van 22 juli tot 4 augustus). Er zijn gelukkig geen doden te betreuren en er zijn geen ziekenhuis opnames. Per 100.000 inwoners zijn in Aalsmeer 18,8 personen besmet met het virus.

In Uithoorn is eveneens een stijging te zien, van 1 naar 4, maar ook in Uithoorn geen overledenen en geen ziekenhuis opnames. Het besmette aantal inwoners is 13,6 per 100.000. Zowel in Amstelveen als in Haarlemmermeer is het aantal besmettingen fors gestegen, respectievelijk 34 en 47. Echter, net als in Aalsmeer en Uithoorn, geen inwoners overleden aan het virus en geen opnames in de ziekenhuizen. Het besmette aantal inwoners in Amstelveen per 100.000 is 37,1 en in Haarlemmermeer 30,1.

Het RIVM maakt zich zorgen over de stijging van het aantal besmettingen, die met name bij jongeren (20 tot 29 jaar) is geconstateerd. Op donderdagavond 6 augustus geven premier Rutte en minister de Jonge een persconferentie en worden mogelijk nieuwe maatregelen aangekondigd. Zeker is dat ze zullen blijven aandringen op 1,5 meter afstand houden, regelmatig de handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en thuis blijven bij verkoudheid en/of koorts.