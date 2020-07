Toch ‘lintjesregen’ in het Raadhuis

Aalsmeer – Op 24 april werden elf inwoners telefonisch verrast door burgemeester Gido Oude Kotte. Hij mocht de legendarische woorden ‘het heeft zijne Koninklijke Hoogheid behaagd’ uitspreken voor twee Ridders en negen Leden in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege de lockdown door het coronavirus kon geen feestelijke uitreiking georganiseerd worden in het gemeentehuis.

Echter, per 1 juli zijn de coronamaatregelen versoepeld en mogen er weer bijeenkomsten gehouden worden waarbij wel de 1,5 meter afstand gewaarborgd dient te worden. Om de elf ‘doeners’ toch in het zonnetje te kunnen zetten, heeft de gemeente besloten om de onderscheidingen alsnog ‘live’ uit te reiken en vandaag, vrijdag 3 juli, waren de elf gedecoreerden uitgenodigd om naar het raadhuis te komen samen met twee of drie familieleden.

In de trouwzaal werden de aanwezigen toegesproken en gefeliciteerd door burgemeester Oude Kotte. De nieuwe Ridders en Leden in de Orde van Oranje Nassau werden allen persoonlijk bedankt voor hun grote inzet voor de Aalsmeerse samenleving. De overhandiging ging wel even anders dan andere jaren, de onderscheidingen werden niet opgespeld door de burgemeester (niet haalbaar met de 1,5 meter regel), maar door een eigen familielid.

Aan de oproep van de burgemeester vorig jaar tijdens de uitreiking om vooral ook vrouwen aan te melden voor een lintje is goed gehoor gegeven. Vorig jaar kregen alleen zeven mannelijke inwoners een onderscheiding, dit jaar zijn de vrouwen oppermachtig: Zeven vrouwen en ‘slechts’ vier mannen zijn Koninklijk bedankt voor hun vrijwilligerswerk.

Gekroond tot Ridder zijn Connie M. Hoek-Klijn en Albert P. Vuil. De versierselen behorende bij de Orde van Oranje Nassau zijn uitgereikt aan Paula Westra-van Veen, Kees A. Alewijnse, Clara H. Zekveld-Wierenga, Aart Kolle, Ria C. Eling-van Dam, Tini Beunder-van Wijk, Aaltje Buis-Schoonvelde en het echtpaar Ton en Ankie Harte. Gefeliciteerd!