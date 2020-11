Uithoorn – Door de coronamaatregelen was er dit jaar helaas geen Sinterklaasintocht in Uithoorn & De Kwakel. Maar tot ieders verbazing legde er, afgelopen woensdagochtend zeer vroeg, aan onze kade toch een schip aan met daarop Sinterklaas en twee pieten. Zij brachten in het geheim een bezoek aan Uithoorn. Wil jij ook weten wat de Sint kwam doen? Kijk dan naar de video van dit geheime bezoek op www.uithoornaandeamstel.nl of op de facebookpagina van uithoornaandeamstel.