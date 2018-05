Tip van de brandweer: Check je boot!

Aalsmeer – Het bootseizoen is geopend. “Je verwacht het misschien niet, maar ook daar zit brandgevaar”, aldus de brandweer van Aalsmeer. “Vooral als je een gasfles meeneemt aan boord.” Het is handig om elke drie jaar een inspectie te laten uitvoeren. Regelmatig alle slangen en aansluitingen controleren is sowieso een aanrader. “En”, zo vervolgt de brandweer: “Voldoende ventilatie is onwijs belangrijk om een koolmonoxide vergiftiging te voorkomen.

Aanwezig bij Stenhuis

Handige tips, maar de brandweer van Aalsmeer maakt het nog een stukje veiliger. Zaterdag 19 mei zijn brandweerlieden aanwezig bij jachthaven Stenhuis aan de Uiterweg. Ze geven allerlei superhandige adviezen en voorzien bezoekers van een gratis rookmelder.

Aanmelden voor een bezoek is wel een vereiste en dit kan via 0297-325081 of stuur een mail naar info@jachthavenstenhuis.nl.

Bron en foto: Brandweer Aalsmeer