Tijdelijk pontveer over Kromme Mijdrecht

De Hoef – Maandag 13 mei is de loop- en fietsbrug (de Overzetbrug) over de Kromme Mijdrecht in de Hoef flink beschadigd. De brug is nu afgesloten. Ook het vaarverkeer is gestremd. De gemeente De Ronde Venen regelt met hulp van plaatselijke aannemers een tijdelijke oplossing. Fietsers en wandelaars kunnen naar verwachting vanaf dinsdagmiddag 16 mei met een veerpont naar de overkant. Deze brug is een belangrijke schakel in de fietsroute van scholieren. Nu de brug buiten gebruik is, moeten zij ver omfietsen. Bovendien is het nu eindexamenperiode. Daarom zet de gemeente in op een snelle oplossing. Dankzij de grote inzet van plaatselijke aannemers lukt dit ook. Via pontons kunnen fietsers en voetgangers op de tijdelijk veerpont. Deze vaart in ieder geval gedurende de eindexamenperiode overdag tussen 7.00 tot 18.00 uur (met uitzondering van 16 mei).

Een binnenvaartschip is tegen de brug aangevaren. De schade aan de brug tussen Mijdrecht (provincie Utrecht) en Zevenhoven (provincie Zuid Holland) is groot. Momenteel stelt de gemeente De Ronde Venen de brug veilig en inventariseert de schade.