Tiende Zwem4daagse komt eraan

Regio – Op maandag 3 juni gaat de inmiddels traditionele zwem4daagse, georganiseerd door Zwem- en polo-vereniging De Amstel, weer van start. De tiende editie alweer, natuurlijk in het Veenweidebad in Mijdrecht.

Zwem- en polovereniging De Amstel organiseert de zwem4daagse met het doel mensen sportief aan het zwemmen te krijgen. Gewoon ondervinden hoe leuk het kan zijn van tijd tot tijd je baantjes te trekken of gewoon ontspannen in het water rond te spartelen. Dat kan op je eigen niveau, je hoeft dan ook beslist geen geoefend zwemmer te zijn, Zwemdiploma A is voldoende. Meedoen aan de Zwem4daagse is bovendien een unieke kans met het gezin sportief op pad te gaan.

Als je als vader en/of moeder wat langer wilt zwemmen dan je kroost, hoef je je geen zorgen te maken. De kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich weer met heel veel randactiviteiten in en om het bad vermaken, terwijl je zelf je afstand zwemt. Er zal zijn: cup cakes versieren, ‘lotuswonden’ maken, tekenwedstrijd, grabbelton, limo, schminken, poffertjes eten, onderwaterhockey, supergroot springkussen, ponyrijden, kanovaren, knutselen waterpoloclinic, zwemclinic en natuurlijk weer de oergezellige afsluitende zwemdisco voor deelnemers tot en met 15 jaar en niet te vergeten de uitreiking van de medailles. Ook zal er op donderdag en vrijdag weer een verloting van prachtige prijzen plaatsvinden.

Laag tarief

De hele week tot en met vrijdag 7 juni is er gelegenheid om te zwemmen en met alle activiteiten mee te doen en dat voor het super lage tarief van maar € 9,– (voor-inschrijving). Dankzij de sponsoring van inmiddels tientallen ondernemers uit de regio, kan de organisatie zoveel voor zo weinig bieden. Let wel; de inschrijving tegen het gereduceerde tarief sluit op woensdag 29 mei (21.00 uur). Daarna kan alleen nog tegen het duurdere tarief van € 14,– worden ingeschreven aan de speciale inschrijfbalie in het zwembad. Dit kan vanaf 18.00 uur op maandag 3 en dinsdag 4 juni. Betalen kan contant of via QR-code.

Kortom, wil je het niet missen, schrijf je dan nu in! Dat kan op onze speciale website www.zpv-de-amstel.nl/zwemvierdaagse. Vragen? Mail naar info@zpv-de-amstel.nl.