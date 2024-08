Tiende Shantyfestival beloofd weer een groot feest te worden

Vinkeveen – Naast enkele andere vaste evenementen die jaarlijks in Vinkeveen plaatsvinden is ook het Shantyfestival niet meer weg te denken. Al voor de tiende keer verzorgen Shanty en zeemanskoor de Turfschippers, met veel succes en onder grote publieke belangstelling uit De Ronde Venen en daarbuiten, een middag vol zang en muziek.

Naast SCC de Boei wordt het Boeiplein op zaterdag 31 augustus weer omgetoverd in een openluchttheater voorzien van een groot aantal zitplaatsen waarvan vele zijn overdekt tegen de hopelijk stralende zonnestralen. Liefst vijf koren hebben hun vakantiepauze achter zich gelaten en zullen hun uiterste best doen om het repertoire van oude maar vooral nieuwe zeemansliederen ten gehore te brengen.

In diverse talen zal het zeemanslied in al zijn facetten weer te horen zijn, van droevig tot ondeugend en provocerend, vertolkt door koor en solist en begeleid door muziek uit diverse verschillende instrumenten. Niet alleen zullen de liefhebbers van het zeemanslied genieten van de zang en de muziek van de artiesten, ook is er gedacht aan een hapje en een drankje die op het plein in ruime mate te verkrijgen zijn. DJ Robert zal tussen de optredens zorgen voor de muziek en de nodige informatie.

Ook kan er dit jaar, op het Boeiplein en in een aparte ruimte, een bezoek worden gebracht aan een door-lopende filmvoorstelling over de oudste nog werkende Veensteekmachine met uitleg van Kees Kentrop waarbij zelfs enkele turfsteek-atributen te bewonderen zullen zijn.

Om het één en ander financieel mogelijk te maken zijn leden van de vereniging erin geslaagd om met behulp van een (groot) aantal sponsors de gelden bijeen te brengen.

De start van het festijn is om 12.00 uur tot einde 18.00 uur. Toegang gratis. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de sporthal in De Boei.

Deelnemende koren:

Shantykoor Krakend Tuig – Breukelen

In april 2006 is er een shantykoor opgericht in Breukelen. Het kreeg de naam ‘Krakend Tuig’. Het koor zingt bekende en minder bekende shanty- en zeemansliederen. Met dit repertoire en de vrolijke optredens is het koor al snel bekend geworden in Breukelen, Maarssen en de wijde omtrek. De dirigent is Jan Boonacker. Hij wordt hierbij op professionele wijze bijgestaan door accordeonisten een gitarist en een drummer. Inmiddels bestaat het koor uit 35 zangers. Ook Krakend Tuig heeft zijn eigen festival.

Koor Bravour – Woerden

Koor Bravour is in april 2001 ontstaan uit een groep enthousiaste zangers uit Woerden en omstreken met een speciale voorkeur voor zeeman- en shantyliederen. Inmiddels is het koor uitgegroeid tot circa 40 zangers en zes muzikanten waaronder accordeons een gitaar en een slagwerker. Onder leiding van dirigent Yolanda Brouwer zijn ze gegroeid naar een koor met vele optredens. De meeste in het Groene Hart, maar ook ver daarbuiten. Het repertoire bestaat vanzelfsprekend uit vele zeeman- en shantyliederen maar ook andere genres worden niet geschuwd. Bekend is het jaarlijks grote festival in Woerden.

Shantykoor De Admiraliteit – Dordrecht

Shantykoor De Admiraliteit is in september 2002 opgericht onder de vlag van Thuiszorg de Wielborgh. Inmiddels is het een zelfstandige vereniging met zo’n 40 enthousiaste leden en staat onder leiding van Johan Combach en begeleid door diverse muzikanten. Door de vele optredens is er een gevarieerd repertoire opgebouwd van shanty’s en zeemansliedjes in het Engels, Duits en Nederlands. Op het jaarlijkse hoogtepunt, het Shanty-festival in Dordrecht, zijn al vele bekende koren te gast geweest.

De Piratenmeiden – De Ronde Venen

De ‘meiden’ waren de verrassing van het festival in 2017 en konden rekenen op veel bijval van het publiek. Fraai uitgedoste zeemansvrouwen zingen de ‘echte’ zeemansliederen die de aanwezigen ongetwijfeld uitnodigen om mee te zingen. Deze piraten meiden staan in (goede) relatie met de Turfschippers en zullen dan ook door enkele van hun muzikanten ondersteund worden. Ook dit jaar zijn er weer dames die ook graag mee willen zingen en zo is er weer een koor ontstaan van ca. 30 stoere vrouwen uit De Ronde Venen en ver daarbuiten. Vorig jaar was een gecombineerd optreden met de mannen een groot succes. Dit jaar weer?

Shanty- & Zeemanskoor De Turfschippers – Vinkeveen

De Turfschippers zijn de organisatoren van dit inmiddels niet meer weg te denken Shantyfestival in Vinkeveen en dat al voor de tiende keer. Het koor is opgericht in 2008. De bezetting van de Turfschippers bestaat inmiddels uit 33 zangers en zes muzikanten die onder leiding staan van dirigent Con Huijbreghs. Ook zijn er enkele dames die de kleding en catering voor hun rekening nemen. Alle zangers komen uit de gemeente De Ronde Venen. Er wordt zo’n 20 tot 25 keer per jaar opgetreden. Naast het festival organiseert het koor in januari/februari ook het meezingfestival in het Turfschipperscafé De Boei aan de Kerklaan in Vinkeveen. De Turfschippers willen nog wel graag uitbreiden en er is plaats voor enkele zangers en een dirigent(e).

Programma – zaterdag 31 augustus

11.50 uur Opening vertegenwoordiger Onderling Verzekerd en Regiobank

12.00 – 12.30 uur Shantykoor De Admiraliteit

12.40 – 13.10 uur Shanty- en Zeemanskoor De Turfschippers

13.20 – 13.50 uur Shantykoor Krakend Tuig

14.00 – 14.30 uur Koor Bravour

14.40 – 15.10 uur Shantykoor De Admiraliteit

15.20 – 15.50 uur Shanty- en Zeemanskoor De Turfschippers

16.00 – 16.30 uur Piratenmeiden

16.40 – 17.10 uur Shantykoor Krakend Tuig

17.20 – 17.50 uur Koor Bravour

18.00 uur Gezamenlijke afsluiting met alle koren en publiek

Foto is aangeleverd.