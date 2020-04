Thuisopdracht: Teken een (panda)beer

Aalsmeer – Juf Annefie van Itterzon van de Werkschuit heeft een online tekenopdracht bedacht om de berenjacht in Aalsmeer en Kudelstaart te verlevendigen?

De thuis-tekenopdracht is: Teken een (panda)beer en hang dee voor het raam! Leerlingen van de Werkschuit zijn volgens juf Annefie beregoed in panda’s tekenen, maar uiteraard worden alle kinderen uitgenodigd een (panda)beer te gaan schilderen of tekenen.

Enkele tips voor een nog mooier eindresultaat: Teken een cirkel (gebruik de omtrek van een bord). Gebruik zacht krijt of kleurpotloden. Kijk lang en goed naar een voorbeeld-afbeelding. Plaats kleine ronde ogen in het midden van de cirkel. Teken de grappige ronde oren, zachte vacht in vele kleine streepjes. Als je met krijt werkt, veeg je de streepjes uit en er verschijnt een bont effect. En zo teken je ook de vlekken langs de ogen. Onder de neus geef je de panda een hoopvolle glimlach. Maak ook kleine wenkbrauwen, die geven de kop de juiste expressie.

Klaar en tevreden? Knip de tekening uit en plaats de (panda)beer voor je raam. Kunnen anderen ook zien hoe mooi jij tekent en wellicht geeft het inspiratie om ook aan de slag te gaan met papier, potlood en/of krijt.