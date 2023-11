‘Thuis’ thema van Gedichtendag 2024

Aalsmeer – De Gedichtendag is de aftrap van de landelijke Poëzieweek en vindt plaats op donderdag 25 januari 2024. Sinds 1999 organiseert KCA (Kunst en Cultuur Aalsmeer) hieromtrent een avond vol poëzie. De komende Gedichtendag belooft een bijzondere te worden aangezien het de 25e keer is. Het gaat er tijdens Gedichtendag om voor te dragen, dus dichters wordt gevraagd hun gedicht in te sturen én dat op donderdag 25 januari voor te dragen.

Het thema is ‘Thuis’. Dichters die mee willen doen kunnen hun bijdrage insturen naar poezie@kunstencultuuraalsmeer.nl. Uiterste aanleverdag is maandag 1 januari 2024. Restricties voor de lengte of stijl zijn er niet, als er maar een link met het thema is. Waar voel jij je thuis? Wat betekent thuiskomen voor jou of denk je aan mensen die het zonder ‘thuis’ moeten stellen? Vat je gedachten poëtisch samen en zet ze op papier.

De Gedichtendag wordt gehouden in cultureel café Bacchus vanaf 20.00 uur. Van alle gedichten wordt een bundel gemaakt die op deze avond te koop is. Als intermezzo tussen de voordrachten wordt muziek gepresenteerd.