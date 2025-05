Thelonious Monk in Uithoorn

Uithoorn – Zaterdagavond nam de Franse jazzpianist Antoine Hervé het aanwezige publiek in Atelier LEF, Meerlaan 1, mee in het hoofd van de jazzvernieuwer Thelonious Monk. Monk was in de jaren dertig van de vorige eeuw samen met drummer Kelly Clarke en bassist Nick Fenton een van de grondleggers van de bepop, een nieuwe jazzstijl die zich kenmerkt door ingewikkelde basis-akkoorden, ruimte latend voor improvisaties. Veel muzikanten en muziekstromingen zijn door Monks muziek beïnvloed. Hervé nam uitgebreid de tijd om het aanwezige publiek te vertellen over het leven van de virtuoze, compromisloze Monk en diens muzikale ontwikkeling die hem tot de grondlegger maakte van de moderne jazz.

Gastvrouw Pascale Lefebre ontving haar gasten in het tot huiskamer ingerichte atelier. Stoelen stonden in een halve kring rond de vleugel opgesteld, zodat iedereen goed zicht had op het pianospel en Antoine Hervé iedereen aan kon kijken bij zijn uitleg. Het leverde de heerlijke sfeer op van een intiem huisconcert.

Na het concert was er tijd voor napraten met elkaar en met de innemende pianist. Of met de in Frankrijk opgeleide couturier Petra de Jonge, die enkele van haar prachtige creaties had meegenomen.

Meer weten over de activiteiten van Atelier LEF? Bezoek dan de website www.pascalelefebvre.com.

Op de foto: De Franse jazzpianist Antoine Hervé nam het aanwezige publiek in Atelier LEF mee in het hoofd van de jazzvernieuwer Thelonious Monk. Foto: aangeleverd.